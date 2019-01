“Condenamos el asesinato del joven (…) durante una manifestación en Catia, Caracas”, indicó la organización no gubernamental en la red social Twitter.

El periodista Román Camacho, que fue el primero en dar la noticia, publicó un trino en el que asegura que después de recibir el disparo, el joven fue trasladado en la noche del martes 22 de enero a un hospital, a donde llegó sin signos vitales:

#Caracas #Catia Un manifestante murió por herida de bala en abdomen en Cutira. El joven de 16A fue identificado como Alixon Pizani. Estaba protestando cuando resultó herido. Fue trasladado a periférico de Catia pero ingresó sin signos vitales. Reportan otra fallecida y 2 heridos pic.twitter.com/rpacwntduD — Roman Camacho (@RCamachoVzla) January 23, 2019

El periodista, citado por el portal Sputnik News, dijo que una mujer no identificada también murió en las manifestaciones del martes, mientras que otras dos personas resultaron heridas. No obstante, un segundo asesinato no ha sido confirmado hasta el momento.

Ese portal también informó que por lo menos 30 jóvenes fueron arrestados, luego de que la Guardia Nacional Bolivariana les lanzara gases lacrimógenos y después, perdigones.

Las dos personas que perdieron la vida serían las primeras víctimas fatales de esta nueva ola de manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.