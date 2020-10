green

Se trata de una de las sedes de la cadena de almacenes Havan, una de las más importantes de Brasil, cuyo propietario y fundador es el empresario Luciano Hang.

El medio argentino Infobae reporta que el almacén fue clausurado el mismo día de su inauguración, pues no se respetaron los protocolos de distanciamiento social y número máximo de personas a la vez en un recinto cerrado.

Dice el medio que las imágenes fueron captadas en una tienda del municipio de Belén, en el estado de Pará, y se trataba de la inauguración de la tienda número 150 en ese país.

La alcaldía de la ciudad había cancelado el evento religioso más importante del año debido a la pandemia, pero la gente se volcó a la inauguración del almacén, sin importar que se pudiera contagiar, como lo muestra este video del medio gaucho:

Una usuaria de Facebook, Mónica Monk, publicó, en forma sarcástica, esta reacción: “Estos son valientes, no tienen miedo. Parece que las noticias y propagandas que generan pánico y que [dicen que] es la peor enfermedad no les afecta”.

Mercedes Barrantes, otra usuaria, escribe (editada): “Qué barbaridad; después están con el virus y no hay camas, no hay oxígeno, no hay médicos porque no dan abasto para atender a tanta gente irresponsable. ¡Qué horror, qué gente!”.

Según Infobae, el dueño del negocio, “acérrimo defensor de Jair Bolsonaro”, se tomó fotos mientras abrazaba a la gente, sin usar tapabocas, y organizó bailes y actividades en los 7.000 metros cuadrados de su local.

Pero la alegría duró poco, pues en la tarde, las autoridades llegaron al lugar, lo cerraron y se llevaron al administrador a la comisaría para que rindiera indagatoria.

Por su parte, Hang se disculpó con las autoridades y se excusó diciendo que no esperaba tal multitud de personas.

El mismo sábado 10 de octubre, cuando se inauguró la tienda, Brasil superó el sábado la barrera de los 150.000 fallecidos por el nuevo coronavirus desde que registró la primera muerte en marzo, en momentos que la pandemia se desacelera lentamente en el país.

Con 212 millones de habitantes, Brasil acumula 150.198 muertes por COVID-19 y 5.082.637 contagios, indicó el ministerio de Salud, citado por la agencia AFP.

El gigante sudamericano es el segundo país con más óbitos después de Estados Unidos, que contabiliza más de 213.000 víctimas del virus, y es el tercero en número de casos tras India, de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Tras el primer contagio registrado el 26 de febrero y la primera muerte el 16 de marzo, el país vio subir los números hasta estancarse en un promedio de 1.000 muertes diarias durante casi dos meses.

Esa marca recién comenzó a ceder en agosto, que tuvo una media de 932, y septiembre, 752. La tendencia continuó en los primeros nueve días de octubre, con una caída en los fallecimientos a un promedio de 630.

Brasil registra unas 700 muertes por millón de habitantes, una de las tasas más altas de la región y a la par de España, que vive una emergencia ante una posible segunda ola.