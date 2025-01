La seguridad en un aeropuerto suele ser bastante estricta, pues hay muchos controles de máquinas rayos X, se revisa el equipaje, lo que las personas visten, cámaras activas las 24 horas del día, seguridad privada en las pistas de despegue y aterrizaje y mucho más.

Sin embargo, dicha seguridad está comenzando a ser evadida por muchas personas en Estados Unidos, ya que encuentran la manera de escabullirse y meterse al avión en sitios que no son aptos para seres vivos, por lo que en la mayoría de casos termina en desenlaces fatales.

Eso, de hecho, parece que fue lo que ocurrió en la noche de este lunes 6 de enero, ya que en un vuelo que aterrizó en Fort Lauderdale se encontraron dos cuerpos sin vida en las llantas de una aeronave de la compañía JetBlue, la cual llegaba proveniente de Nueva York.

Tal como dio a conocer la cadena CNN, cuando el avión aterrizó y comenzó con la revisión correspondiente, los trabajadores se encontraron con esa escena, por lo que de inmediato se alertaron a las autoridades.

JUST IN – Two bodies discovered in the wheel well of a JetBlue plane at Fort Lauderdale, according to the airline pic.twitter.com/sghmeKzM8X

— Overton (@overton_news) January 7, 2025