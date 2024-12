Se trata de la compañía American Airlines, la cual sorprendió a sus viajeros este 24 de diciembre al notificar que todos los vuelos de Estados Unidos fueron cancelados por “problemas técnicos”.

Mediante un comunicado, la aerolínea informó: “No se ha proporcionado un plazo estimado, pero están tratando de solucionarlo en el menor tiempo posible. Su seguridad es nuestra máxima prioridad, una vez que esto se solucione, lo llevaremos sano y salvo a su destino”.

De hecho, en Noticias RCN, citando fuentes internacionales, mencionaron que se trataría de un ataque cibernético muy fuerte el que habría ocasionado el alto en la operación de uno de los días más importantes del año.

BREAKING: American Airlines has grounded all flights due to a technical issue. The FAA has issued a nationwide ground stop at the start of Christmas Eve

pic.twitter.com/jY3Xstnw8M

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 24, 2024