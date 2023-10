La familia de Macías no se repone de la noticia de la muerte del joven que estaba junto a su novia, Ivonne Rubio, en el festival musical en el que murieron al menos 260 personas durante el ataque lanzado desde la Franja de Gaza.

El hombre se desempeñaba como barbero en Israel, luego de que sus padres migraran hace más de 30 años de Colombia y tenía su negocio llamado Orel Eivgi, en la ciudad de Herzliya, cerca a Tel Aviv.

Antes de partir al evento artístico, Macías y su novia dejaron sus respectivos hijos, fruto de sus anteriores relaciones, al cuidado de Claudia, la mamá del joven asesinado.

Cuáles fueron las últimas palabras de Antonio Macías a su madre antes de morir

Una prima del colombiano asesinado le comentó a Noticias Caracol que, previo a partir, él se despidió de su madre de una forma “extraña”. Pese a que no era muy efusivo con ella, sintió que algo no estaba bien. Después del ataque, la mamá “decía que no sabía si estaba vivo o no, por eso ella se estaba preparando”, mencionó la familiar de Macías.

“Él la abrazó. Le dijo: Mamá, gracias por cuidar a mis hijos, te amo, mamá. La abrazó como nunca y se fue. Ivonne también le dijo que era como una segunda mamá, que por favor, cuidara a sus hijos. Fue un abrazo muy fuerte”, dijo la prima de Macías.

El Tiempo conoció las impresiones de Claudia, mamá de Macías, luego de morir en el bombardeo en Israel: “No puedo recriminar a Dios por llevarse a mi hijo de la peor forma: él me lo dio, él me lo quitó”.

Durante este viernes 13 de octubre se llevó a cabo el sepelio de Ivonne Rubio en Jerusalén, Israel, en una ceremonia en la que sus padres se mostraron devastados por la pérdida de su hija.

