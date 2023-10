Este viernes 13 de octubre se difundieron piezas audiovisuales de integrantes de Hamás llevándose consigo a varios bebés de un poblado israelí.

De acuerdo con la cinta, los hechos corresponden al kibbutz Holit, una de las poblaciones a las que los terroristas entraron acabando con lo que encontraban en su camino, ofensiva por tierra, mar y aire que dejó como saldo más de mil civiles y militares muertos en suelo hebreo.

Luego del ataque, el grupo extremista se devolvió a la Franja de Gaza con cientos de rehenes de todas las edades que fueron exhibidos como trofeos de guerra y los cuales podría ser usados como escudos humanos o moneda de cambio para futuras negociaciones con Israel y la comunidad internacional.

En ese sentido, fueron muchos los menores de edad raptados y despojados de las manos de sus padres, que habrían sido asesinados en medio e la incursión.

Lo cierto es que en las imágenes se ve a los violentos cargando sus armas largas y alzando a los infantes, cuyos rostros se ven con claridad, mientras que las caras de los intrusos fueron difuminadas de manera intencional.

Entre tato, Israel adelanta su asedio a la Franja de Gaza, espacio cercado al que les fueron suspendidos los suministros de energía y agua, donde hay más de un millón de desplazados internos de los 2,3 millones de habitantes que hay en ese lugar de 365 kilómetros cuadrados, extensión similar a la de Medellín.

Acá, la grabación en cuestión:

