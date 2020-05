Lo que sigue a la fase de desarrollo es la aceptación de las farmacéuticas para producirlo en serie y comercializarlo, revela Urgente 24.

Según el Jerusalem Post, este avance científico tiene algunas características, como ser monoclonal, es decir, una proteína que se puede unir a las sustancias del cuerpo, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Otros de los hallazgos tienen que ver con que el antídoto está conformado con muy pocas proteínas nocivas para el cuerpo humano y se probó con éxito en pacientes con casos agresivos de coronavirus.

Este es el trino en el que Israel anuncia el avance por parte de sus científicos:

In the past two days, the Israel Institute for Biological Research (IIBR), has completed a groundbreaking scientific development, determining an antibody that neutralizes the corona virus (SARS-COV-2) 1/3

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) May 5, 2020