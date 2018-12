De hecho, con esa cita, The Wall Street Journal titula su nota de este 18 de diciembre, en un claro anticipo de la postura de ese medio a favor de Arias, condenado en Colombia a 17 años de prisión por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro.

Con este editorial, el medio se identifica con las posturas uribistas que en sus páginas de opinión escribe la columnista Mary Anastasia O‘Grady, defensora a ultranza de Arias.

La nota de The Wall Street Journal, de entrada, defiende a Arias y revela un dato explosivo: “La persecución política obligó al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias a huir a EE. UU. en 2014. La embajada de Estados Unidos en Bogotá le ayudó a escapar y cuando llegó a Florida, de inmediato pidió asilo”.

Sin embargo, reza el texto: “Si (Arias) pensaba que estaba seguro, no contaba con el Departamento de Justicia”, y agrega que por razones desconocidas e incomprensibles, los funcionarios de la justicia estadounidense están luchando con ahínco por enviar a Arias de vuelta a Colombia.

No obstante, W Radio fue rápida en aclarar que, aunque el editorial de The Wall Street Jornaal da a entender que a Arias se le dictó sentencia a su llegada a Estados Unidos, no fue así, pues el exministro del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez ya sabía de su condena en Colombia y fue por ello que escapó a ese país.

Para seguir mostrando su apoyo a Arias, el editorial del Wall Street Journal compara el caso de este político con uno diferente, que es el de las Farc: “(Arias) recibió una sentencia de 17 años por corrupción en un país donde los narcoterroristas conocidos como las Farc disfrutan de una amnistía por estos días. Al señor Arias no se le otorgó la oportunidad de apelar”.

El artículo dice que la Corte Suprema de Colombia siempre se opuso al presidente Uribe y sus aliados políticos y es por ello que sigue persiguiendo a Arias en Estados Unidos: “Bajo la ley colombiana (la Corte) tiene el poder de hacerlo”, asegura.

Acto seguido, el editorial descalifica la iniciativa de extradición de Arias a Colombia: “En 2016, la Corte le pidió a EE. UU. extraditar al señor Arias mediante un tratado que Colombia jamás ha ratificado”, dice el texto, y reporta que la Corte Suprema y los expresidentes Uribe y Santos dicen que no hay un tratado de extradición, lo cual “debería ser suficiente para que Estados Unidos niegue dicha extradición y le garantice el asilo a Arias”.

El diario revela además que el pasado 10 de diciembre el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, le escribió una carta a la División Criminal del Departamento de Justicia pidiendo que se le otorgue la libertad a Arias mediante una fianza, pues el exministro “no representa un peligro para la sociedad”.

Según The Wall Street Journal, en su carta, Francisco Santos apela a la misericordia, para que Andrés Felipe Arias pueda pasar las festividades de fin de año “con su esposa y sus hijos pequeños”.

El artículo remata con esto: “Colombia es el cliente del Departamento de Justicia en este caso y sin embargo se opone a la petición de una fianza. Eso no tiene sentido, como tampoco lo tiene su determinación de ayudar a un sistema judicial colombiano parcializado a cumplir con lo que, según se evidencia, es un proceso político injusto”.