La mujer aseguró en el programa ‘Mucho gusto’, del canal Mega, que vender dulces en las calles de Santiago le genera un ingreso extra, ya que su pensión no le alcanza para mantenerse y cubrir todos los gastos que necesita su primogénita.

“Yo me quedo en casa y me hundo. Con lo que gano, que es poquito, tenemos para sobrevivir. Hay días en que vendo 4 dólares en productos, pero me voy con 10, pues hay gente muy buena que me ayuda”, manifestó Nora en este mismo medio.