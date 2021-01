Ante el colapso sanitario que se está presentando en Los Ángeles, la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) le ordenó a todos los equipos de ambulancias que no trasladen a los diferentes hospitales pacientes que tengan pocas probabilidades de sobrevivir, informó CNN.

“Con vigencia inmediata, debido al impacto severo de la pandemia del COVID-19 en los servicios sanitarios, personas adultas con un paro cardíaco traumático y no traumático fuera del hospital no serán transportados [si] no se logra el retorno de la circulación espontánea en el terreno”, precisó la entidad en declaraciones recogidas por ese mismo medio.