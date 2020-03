De acuerdo con el organismo, la última paciente diagnosticada con Ébola –que fue dada de alta el pasado 4 de marzo– en Beni, República Democrática del Congo (RDC), está en “en su período final de seguimiento”.

“El alcalde de la ciudad le recordó a toda la población que se mantenga vigilante hasta que se anuncie oficialmente extinto el brote”, compartió en su cuenta oficial de Twitter la OMS en África.

Desde agosto de 2019, cuando fue declarada la emergencia sanitaria, el ministerio de Salud del país africano registró 3.400 infecciones confirmadas y más de 2.260 muertes, indicó el diario El Espectador.

Adicionalmente, el impreso colombiano señaló que este brote (que apareció por primera vez en la humanidad en el año de 1976 en Sudán) tuvo una tasa de mortalidad en Beni de aproximadamente el 50 %.

Las autoridades sanitarias de la RDM y la Organización Mundial de la Salud finalmente aseguraron que cerca de 50 personas, las cuales fueron dadas de alta en las últimas semanas, seguirán siendo monitoreadas.

La OMS, por otro lado, informó este viernes que Europa es en la actualidad el mayor epicentro del COVID-19, después de que China controlara en un 90 % la propagación del virus dentro de su territorio. Según el organismo, han fallecido por culpa de este coronavirus más de 5.000 pacientes alrededor del mundo.

An emotional day in #Beni #DRC as Masiko, the last #Ebola patient in DRC leaves the Ebola treatment centre in #Beni! Our @WHO team was delighted to share this victory with Masiko, @MinSanteRDC, our partners, & the people of Beni. pic.twitter.com/2OQ1N14x1e

— WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020