Por: RFI

La Agencia Francesa del Medicamento (ANSM) advirtió este 6 de febrero sobre los “graves riesgos para la salud” que implica el uso de un cannabinoide sintético conocido como “Buddha Blue” o PTC (Pète Ton Crâne, o es decir “explota tu cráneo” en español). Las sustancias derivadas de la planta de cannabis se han popularizado entre los adolescentes franceses a través de las redes sociales.

Buddha Blue o PTC se consume en cigarrillos electrónicos y se vende en forma de “e-líquidos” cerca de las escuelas de la región de París y en el este de Francia. El coste para un consumidor frecuente es de unos 10 euros a la semana, cuatro veces menos que la marihuana, explica un joven al diario francés Le Figaro.

Según él, que usa la sustancia desde hace varios años, el producto actúa mucho más rápido que la marihuana. Dice que no sabe “qué hará si ya no encuentra la droga” y que no es “tan sencillo” encontrar a un vendedor.

Efectos secundarios graves

La Agencia Francesa del Medicamento (ANSM) señala que los efectos secundarios de Buddha Blue incluyen trastornos psiquiátricos -alucinaciones, pensamientos suicidas, ataques de pánico-, trastornos digestivos (náuseas, vómitos, dolor abdominal) y trastornos cardiovasculares (taquicardia, dolor en el pecho).

Otras reacciones son problemas renales, síndrome de abstinencia, amnesia, pérdida del conocimiento y convulsiones. La inhalación del producto en los cigarrillos electrónicos puede “hacer que la acción de la sustancia sea aún más rápida”, advierte la agencia.

“La promoción de prácticas peligrosas en las redes sociales requiere vigilancia”, estima Agnès Laforest-Bruneaux, directora adjunta de ANSM. Los adolescentes inhalan los e-líquidos, “obtenidos en internet, en la calle o regalados por compañeros de clase”. Estos productos, dice, “están muy concentrados” y a menudo los usuarios “no se sienten bien, tienen taquicardia, alucinaciones, pierden el vínculo con la realidad y acuden a urgencias”. “Los cannabinoides son estupefacientes prohibidos y suponen graves riesgos para la salud, aunque el modo de consumo se percibe como menos arriesgado”, recalca.

Progresión de la adicción entre los más jóvenes

El llamado “PTC” puede contener “varios cannabinoides sintéticos, sustancias que imitan el efecto del cannabis, pero cuya potencia puede ser mayor”, indica la ANSM. El seguimiento del medicamento, que comenzó en 2019, incluye 215 casos de envenenamiento y una muerte en Francia en el período comprendido entre 2021 y 2022, y 139 entre 2023 y 2024.

“A finales de 2024, recibimos informes de reacciones adversas graves en estudiantes de secundaria, que requirieron hospitalizaciones bastante largas durante los años 2023 y 2024. La mitad de los casos son graves y la otra mitad afectan a menores”, explica la agencia.

El riesgo de adicción también es alto “a medio y largo plazo” para los “consumidores crónicos”, lo que incluye síntomas de abstinencia, especialmente entre los usuarios más jóvenes”, agrega Laforest-Bruneaux, que recuerda que la fabricación de mezclas “caseras” de productos que “aumentan el riesgo de intoxicación puede provocar hospitalizaciones”.

Con informaciones de la AFP

