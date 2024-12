Al menos 32 personas sobrevivieron hoy al estrellarse en Kazajistán un avión de pasajeros que cubría la ruta entre la capital azerbaiyana, Bakú, y la ciudad rusa de Grozni, informaron fuentes oficiales.

El funcionario agregó que los especialistas de Azerbaiyán y Kazajistán trabajan conjuntamente para esclarecer las causas de la tragedia.

Previamente, el Ministerio de Situaciones de Emergencias de Kazajistán informó de 28 supervivientes en el accidente aéreo, que tuvo lugar esta mañana junto al aeropuerto de la ciudad de Aktau, a orillas del mar Caspio.

New video shows plane carrying 72 people crashing near Aktau Airport in Kazakhstan. At least 10 survivors pic.twitter.com/SKGdc1vqFa

— BNO News (@BNONews) December 25, 2024