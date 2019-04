El lamentable suceso ocurrió en la madrugada de este viernes, en la provincia de Huaura, región Lima, a la altura del kilómetro 154 de la Panamericana Norte, publica el diario local Perú21.

Los apristas, como se les conoce a los seguidores de ese partido político, salieron desde Piura para participar del velorio del expresidente Alan García, quien se suicidó el pasado miércoles cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht, explica el mismo medio.

Las víctimas heridas fueron trasladadas al Hospital de Huacho, aunque informan que este pequeño centro médico no da abasto para atender a todos los afectados.

Ricardo Pinedo, secretario del fallecido Alan García, expresó que en el bus viajaba César Trelles Lara, expresidente regional de Piura y que se encuentra entre la lista de los heridos, detalla Perú21.

“Lamentamos el deceso de estos compañeros que venían a despedir a Alan García. Desde aquí nuestras condolencias a toda la familia. Lamentamos esta trágica noticia”, declaró Pinedo a RPP (Radio Programas del Perú).

El bus siniestrado pertenece a la empresa Sechura Tours, finaliza Perú21.

Por su parte, José Quilcate, uno de los sobrevivientes del accidente dijo que varios de sus compañeros salieron volando por el impacto: “Yo justo media hora antes del accidente me había puesto el cinturón de seguridad. Si no me lo hubiera puesto, no estaría hablando con ustedes”.