En la tarde de este jueves 2 de enero de 2025, una aeronave colisionó contra un edificio contiguo al aeropuerto municipal de Fullerton, en California (Estados Unidos). La emergencia provocó un grave incendio, el cual fue atendido por las autoridades de la zona.

Las autoridades adelantaron la evacuación del edificio y de la cuadra contigua al edificio. Además, se dispuso de un equipo especial para las labores de rescate en el lugar en el que se estrelló la avioneta.

En video quedó registrado el impactante momento, pues las cámaras de seguridad del sector captaron cuando la avioneta se estrelló contra el techo del edificio. La colisión provocó una gran bola de fuego que se expandió en el cielo, dejando en evidencia la gravedad del siniestro.

One person is dead and 18 others injured after a small plane crashed into a warehouse near #Fullerton Airport today. Security camera footage captured the crash and fireball that followed. @michelegiletv @kcalnews pic.twitter.com/ycUK7soLKT

— John Schreiber (@johnschreiber) January 3, 2025