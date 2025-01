Durante el final de 2024 y los primeros días de 2025 se han registrado varias emergencias aéreas, las cuales ya suman un número considerable de víctimas. Este 2 de enero, un nuevo accidente fue reportado por las autoridades norteamericanas.

La situación se registró en la ciudad de Fullerton, California. Se trata de una avioneta que estaba en inmediaciones de una terminal aérea y terminó colisionando contra un edificio de la zona.

Este hecho fue reportado sobre las 2:10 de la tarde (5:10 hora Colombia) y de inmediato se desplegó de un equipo especial para atender la emergencia. La cuadra contigua al edificio fue desalojada, no obstante, se dificulta el acceso al punto en el que quedó la aeronave.

Plane crashes into warehouse building in Fullerton, California. Four-alarm fire ongoing; injuries reported. Authorities investigating the cause. pic.twitter.com/wOhTjdyQqY

La Policía de Fullerton indicó que no hay claridad respecto a los heridos o víctimas, aunque en las próximas horas se puede conocer el primer reporte, teniendo en cuenta que los equipos de emergencia adelantan las labores de rescate en el punto.

Active Incident: Plane crash in the 2300 block of Raymer Ave. The media staging area is the Southeast corner of Raymer Ave and Gilbert St. Unknown casualties. Evacuations are underway in the 2300 block of Raymer. Avoid the area. PD PIO en route. pic.twitter.com/SngQuraGCH

— Fullerton PD (@FPDPIO) January 2, 2025