En la tarde de este lunes 17 de febrero de 2025 se presentó una grave emergencia en Toronto, Canadá. Un avión de la aerolínea Delta colisionó en el aeropuerto internacional Toronto Pearson y provenía de la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

(Vea también: Nuevo accidente de avión en Estados Unidos: cayó sobre varias casas y dejó duras imágenes)

El avión de la mencionada aerolínea adelantaba labores de aterrizaje en la pista que estaba cubierta de nieve, pues una tormenta invernal azota la región.

Aunque no hay claridad sobre la cantidad de personas que se movilizaban en la aeronave, el medio local CTV News indicó que muchos resultaron heridos y fueron atendidos por los equipos de socorro.

Por su parte, las autoridades de la terminal aérea dieron parte de la situación y confirmaron que la aeronave pertenece a la aerolínea Delta Airlines.

A Delta flight carrying roughly 80 passengers from Minnesota appears to have crash landed at Toronto Pearson Airport. No casualties have been reported as of this time. Numerous photos and videos have been released showing passengers safely exiting the plane, which flipped upside… pic.twitter.com/YWjztVufla

— MeidasTouch (@MeidasTouch) February 17, 2025