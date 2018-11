Actualidad RT indica que el hombre, alto y de barba, se comportaba de manera extraña antes de abrir fuego.

Un testigo del hecho narró, citado por USA Today, que estaba en un bar cuando entró una mujer que hiperventilaba, seguida de varios hombres, uno de ellos ensangrentado, que buscaban ayuda en ese establecimiento.

Por su parte, WFTV informó que el gimnasio de yoga se encuentra ubicado en un centro comercial.

Este es un trino del alcalde de la capital de Florida, Tallahassee, en el que agradece la pronta reacción de la Policía:

“I’m deeply appreciative of law enforcement’s quick response to the shooting at the yoga facility in Tallahassee today. No act of gun violence is acceptable. I’m in close communication with law enforcement officials and will be returning to Tallahassee tonight.” – Mayor Gillum

— Office of the Mayor (@MayorOfTLH) November 2, 2018