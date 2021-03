En noviembre de 2019 se conoció que Elmezayen, que vivía en la ciudad de Los Angeles, fue acusado de doble asesinato luego de que la fiscalía de EE. UU. descubriera que lo que él presentó como tragedia fue un macabro plan para cobrar unos seguros de vida.

The Washington Post informó en ese momento que el israelí, en el año 2015, simuló un accidente de tránsito para asesinar a su esposa, sus 2 hijos autistas y así cobrar las pólizas.

Ali Elmezayen manejaba un Honda Civic del 98, a su lado iba su esposa y sus hijos estaban en la parte de atrás, con el cinturón de seguridad, cuando supuestamente perdió el control y se fue al agua tras romper las barreras del muelle de Los Angeles.

Él fue el único que salió del agua, pues su ventana estaba abierta, y luego empezó a gritar desesperadamente “¡mis hijos, mis hijos!”. Aunque al inicio todo apuntaba a que era un horrible accidente, para los investigadores hubo un propósito claro era el de acabar con la vida de sus hijos para cobrar 6 millones de dólares de 7 seguros de vida.

Hawthorne man sentenced to 212 years in federal prison for scheming to collect insurance proceeds by intentionally killing his children https://t.co/Fq7AEptQAN

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) March 11, 2021