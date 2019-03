Los equipos de rescate tratan de recuperar los cuerpos, pero se teme que haya fallecidos, debido a que los niños se encontraban en clase cuando se produjo el derrumbe. Las autoridades aún no reportan muertos.

El diario británico Mirror informa que la escuela primaria funciona en uno de los pisos que se vino abajo, y que en este momento la escena de la tragedia está llena de gritos de dolor de muchos de los padres de los niños, quienes ya se acercaron al lugar.

El medio dice que por la magnitud del derrumbe, se teme lo peor, es decir, que muchos niños hayan muerto.

Este es un video publicado en Twitter de lo que ocurre frente al edificio colapsado:

OMG breaking news a primary school just collapsed on the island #lagos island pic.twitter.com/ITpBzyZ1VK

— Emmydmoney (@emmydmoney) 13 de marzo de 2019