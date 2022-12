Luego de que se conociera que Francia sería el rival de Argentina en la final de la Copa del Mundo, el reportero emitió una grabación con un primer análisis del partido. Eso sí, sin dejar de lado su deseo porque que se imponga el equipo de su país.

De hecho, se mostró confiado de lo que el combinado albiceleste pueda hacer al considerar que el cuadro galo no es tan poderoso como el de hace 4 años, cuando se quedó con la corona en el campeonato de Rusia 2018.

Fue así como se atrevió a soltar una temeraria frase que la mayoría de las veces juega en contra de quien la dice. Sin embargo, se la jugó dándole gran parte de las posibilidades de triunfo a la escuadra liderada por Lionel Messi.

“Esta Francia es más ganable que la de 2018”, apuntó.

En ese sentido, emparejó las cargas asegurando que ninguno de los finalistas ha “brillado” en lo que va del torneo y que “no hay favorito”, contrario al Mundial pasado, en el que los galos se impusieron 4-3 sobre los albicelestes en octavos de final.

“A Francia no le ha sobrado nada, no ha pasado este Mundial por arriba. Francia no es arrollador”, argumentó.

E insistió: “Se le puede ganar”.

Y concluyó aseverando que “Francia llega condicionado porque se le cayeron un montón de jugadores, pero fue manejando mejor los partidos a pesar de no haber sido superior. A Argentina le costó más”.

La final se llevará a cabo este domingo 18 de diciembre a las 10 de la mañana, hora colombiana, en el Estadio Iconic de la ciudad-isla de Usail, el escenario con mayor capacidad del campeonato.

