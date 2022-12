“No sé qué me unté”: periodista de Win Sports, sobre hincha que casi se lo ‘rumbea’

A pesar de las restricciones que se presentan para los aficionados, por las autoridades y leyes qataríes, un hincha quiso darle un beso a un periodista de Win Sports en medio de un informe que estaba haciendo previo a un partido. Y aunque estuvo cerca de que se diera un contacto directo, Carlos Alemán puso su brazo para lograr separar al hombre de nacionalidad iraní.

Este periodista, que hace un tiempo era protagonista de acaloradas discusiones en el programa ‘Saque Largo’, del mismo canal deportivo, perdió protagonismo después de que sacaran unos trinos del pasado en los que hablaba mal de Millonarios, de varios jugadores de los azules y mostraba una simpatía muy grande por Santa Fe. Pues, pareciera que en el canal habrían decidido que cambie el perfil y esté más presente en los informativos y no tanto en los programas de opinión ‘en caliente’.

Justamente, en una de sus labores de corresponsal desde el Mundial Qatar 2022, vivió un par de episodios en los que aficionados lo pusieron en aprietos y se mostró bastante tensionado al aire. Aunque pudo mantener la calma y apagó el micrófono para que no se fuera ninguna ‘embarra’ al aire.

Periodista de Win Sports evitó que un hincha le diera un beso, mientras estaba en vivo

El hecho ocurrió el pasado 29 de noviembre, antes de que se jugara el partido Irán vs. Estados Unidos, que definió la clasificación de los estadounidenses a los octavos de final y dejó a los dirigidos por Carlos Queiroz por fuera de la cita mundialista. Alemán estaba hablando del contexto sociopolítico del partido en cuestión y en ese momento llegó un hincha de Irán, se paró detrás y extendió una bufanda con el nombre y los colores del país asiático.

Pero de un momento a otro el aficionado decidió acercarse mucho al colombiano y le estiró la cara, para darle un beso. En ese momento la cara de Alemán cambió y de inmediato mostró su molestia, pero también abrió su brazo derecho para separarse del sujeto y evitar que lo tocara en su rostro.

Mientras los periodistas que estaban en los estudios de Win en Bogotá intentaban tomar con gracia el tema, el comunicador que estaba en Catar encaró al hincha y quedó claro que ‘lo sacó corriendo’ para que no entorpeciera su trabajo. La conversación que hubo después, hizo parecer que lo había tomado de buena forma, aunque no se escuchó lo que le dijo porque apagó el micrófono:

“Y bueno, aquí, las cosas de amor, pero bueno… Hay mucho para contar, más allá de las muestras de amor, que llegan por todos lados. Aunque aquí, en cualquier momento, si a uno lo ven por ahí, puede pasar cualquier cosa… Yo estuve ágil, metiendo el codo”.

En ese momento hablaron de forma graciosa sobre si hubo ‘contacto’, si era para ‘penal’ o si el ‘VAR’ podía determinar qué ocurrió en esa acción. Incluso, desde la producción en Bogotá repitieron el acercamiento del hincha iraní a Alemán y lo analizaron en medio de risas.

Pero no contaban con una nueva intromisión de un hincha que estaba a las afueras del estadio, pero este nuevo personaje ni siquiera se acercó al presentador de Win Sports, pero sí hubo una conversación que no se escuchó porque de nuevo estaba el micrófono apagado.

Desde Bogotá volvieron las bromas y comentarios sobre “otro penal” y Carlos Alemán ya se vio más molesto y dijo en tono sarcástico: “No, pero estoy fuerte, no sé qué me unté hoy. Hoy me puse algo y estoy atrayendo locos…”.

El episodio no pasó a mayores, pero la cara del periodista fue el reflejo de su molestia y la tensión que tuvo que pasar en medio del informe que estaba haciendo en vivo para Win Sports en Colombia.