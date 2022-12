La selección de Argentina va a recibir una cifra astronómica por el título en Qatar 2022, campeonato en el que supo sobreponerse a un complicado comienzo con derrota.

Uno de los que sobresalió en lo corrido de la competencia en el país asiático fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que junto a sus compañeros se encargó de darle una lección a Kylian Mbappé luego de unas controversiales declaraciones.

El arquero, que protagonizó un polémico gesto después de recibir un galardón como el mejor en su posición, sorprendió en redes sociales con una imagen poco conocida de él.

El arquero del seleccionado argentino compartió desde su cuenta personal de Twitter un recuerdo sobre su trayectoria en el arco, a propósito del gran logro obtenido en el Mundial.

Al lado de la mencionada imagen, puso otra en la que se ve junto al trofeo que los confirma con sus compañeros de Argentina como campeones de Qatar 2022, gracias en buena parte a su papel en los penaltis.

Esta fue la publicación con la que el portero argentino se animó a revivir un momento muy especial del arranque de su carrera como profesional, en medio de la alegría actual.

