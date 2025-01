Una joven de 28 años vive una pesadilla luego de ganar la lotería, algo que, irónicamente, debería ser motivo de alegría y euforia. Todo se debe a que su fortuna le trajo consigo un conflicto familiar. Esto se dio a que ganó el premio de 2 millones de dólares (Más de 8.500 millones de pesos colombianos) y decidió no compartirlos luego de saber que sus seres queridos la excluyeron de un viaje.

La mujer contó a través de Reddit cómo vivió la exclusión y el maltrato por parte de sus padres y hermanos, lo que la llevó a tomar una decisión que ahora desata opiniones divididas en Internet: quedarse con todo el premio y no compartirlo.

En su publicación, que ya acumula más de 25.000 “votos a favor” y cerca de 6.000 comentarios, la mujer explicó que su infancia no fue fácil. Siempre fue tratada como “la oveja negra” de la familia, mientras que sus hermanos mayores parecían recibir todo el cariño y atención.

El episodio que más la marcó ocurrió cuando su familia organizó un viaje al extranjero sin siquiera invitarla. “Me enteré por las publicaciones de Instagram de mi hermana. Cuando les pregunté, mi madre me dijo que no creían que quisiera ir y que tenían un presupuesto ajustado”, escribió la joven en Reddit.

Un mes después de ese doloroso evento, decidió comprar un boleto de lotería, y para su sorpresa, ganó el millonario premio. Según relata, usó el dinero para saldar deudas, invertir en su futuro y darse algunos lujos, como un carro nuevo. Sin embargo, no le contó a su familia sobre el premio inmediatamente para evitar problemas.

Pero la noticia salió a la luz con su nuevo vehículo, y las reacciones de sus familiares no se hicieron esperar, todo esto pese a que la dejaron por fuera del viaje familiar.

“Están furiosos porque no compartí el dinero. Mi madre dice que soy egoísta, mi hermana cree que debo pagar sus préstamos estudiantiles, y mi hermano me pidió una casa”, narró. Además, su padre aseguró que el premio debería considerarse “dinero familiar”.

La joven intentó explicarles que no tenía la obligación de compartir su premio, especialmente después del trato que recibió en el pasado. Incluso mencionó el viaje como un ejemplo del desprecio que sufrió. Sin embargo, sus palabras no calmaron los ánimos: “Ahora todos me llaman mocosa ingrata y dicen que estoy arruinando la dinámica familiar”.

La historia ha causado un intenso debate en Reddit, donde la mayoría de los usuarios apoyan la decisión de la ganadora. Además, más allá de los millones ganados, deja una lección sobre el valor de poner límites, incluso con la familia. Aunque ganar la lotería puede ser un cambio positivo, también puede exponer dinámicas tóxicas que han estado presentes por años.