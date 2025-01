El pasado 15 de enero, la suerte le sonrió a una persona, luego de volverse en millonario al acertar los números del último sorteo del Florida Lotto, juego de la Lotería de Florida. El jugador recibió una suma de 43 millones de dólares, que son aproximadamente 186.000 millones de pesos colombianos.

Según la lotería, la compra se hizo en una tienda de Tom Thumb Food & Pharmacy que opera junto a una estación de gasolina en Destin, Florida. Exactamente, se entregó en la dirección 9595 Highway 98 East.

🚨 Winner News! 🚨 Our amazing chain partners at Tom Thumb sold the life-changing $43 MILLION jackpot-winning ticket for Florida's original flagship Draw game, FLORIDA LOTTO! 🌟 Congrats to the lucky winner! #FloridaLottery @cumberlandfarms #TomThumb pic.twitter.com/1H22uMVJnR

— Florida Lottery (@floridalottery) January 16, 2025