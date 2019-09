En medio de una entrevista con el programa ‘La Red’, Yolanda manifestó que sufrió una peritonitis crítica, luego tuvo problemas con su hígado, y las consecuencias de todo esto las vio años después.

“O me moría o me salvaba. Todo estaba infectado y me lo sacaron para limpiarlo“, expresó Rayo, quien también comentó que pasó por varios procedimientos en el quirófano para seguir viva.

Debido a lo mencionado, la también actriz se quedó sin la posibilidad de engendrar un hijo. Incluso, en su primer matrimonio intentó durante 3 o 4 años quedar en embarazo pero no lo logró.

Rayo agregó que le ha consultado a varios médicos y llegó a la conclusión que por el difícil procedimiento que enfrentó con la peritonitis quedó estéril.

“A uno nunca le va a hacer falta lo que no tiene”, concluyó.

Este es el informe completo:

Cabe destacar que la peritonitis es un problema de tipo infeccioso, que se puede dar por la ruptura de la apéndice o el intestino.