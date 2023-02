La creadora de contenido quien e movilizaba en su vehículo por la ciudad de Bogotá, fue abordada por supuestos seguidores que iban en otro carro y le pidieron parar. Yina accedió a bajarse para tomarse fotos y la dejaron sin nada.

A Calderón y sus amigos les quitaron el celular, joyas y más pertenencias personales, uno de ellos logró grabar todo. Ella ofrece recompensa a quien le ayude a ubicar el carro, pero asegura que tienen las caras.

Mientras que la ‘influenciadora’, compartía y se hacía ‘selfies’ con los supuestos fans, estos aprovecharon para hacerle el famoso cosquilleo a ella y sus acompañantes.

“Como no soy creída, me fui de buena gente y me bajé del carro, todo parecía normal, pero esta gente era experta en robo, pues no sentimos nada hasta que arrancaron y nos dimos cuenta que se nos habían llevado las cosas”, cuenta Calderón.

A Yina Calderón la roban supuestos fans

La también DJ asegura tener amigos en la Policía, y que ya tiene ubicados a los malandros, como les dice ella.

“Solo les pido que nos devuelvan las cosas y ya, no pasará más; de lo contrario los voy a boletear porque tengo las caras de las chicas y ya subí la placa del carro para que me lo ayuden a ubicar. Ofrezco recompensa a cambio de la información”, publicó Yina.

La huilense por ahora se está comunicando a través del teléfono de su novio, pero necesita recuperar el suyo, ya que afirma tener ahí contenido de valor para ella.