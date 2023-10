Este viernes, la también empresaria de fajas les solicitó a sus seguidores en redes que le ayudaran a contactarse con el cantante Ómar Geles, ya que necesitaba hacerle una petición.

Según mencionó, próximamente lanzará una canción de guaracha en la que utilizó parte de la letra de un sencillo que canta el oriundo de Valledupar, por lo que quería pedirle que la dejara hacerlo sin problema.

“Señor Ómar Geles, le habla Yina Calderón, lo que pasa es que quiero utilizar un pedacito de su canción ‘Hoja en blanco’ para mi próxima guaracha y no quiero hacerlo sin autorización suya”, dijo la creadora de contenido en una historia de Instagram.

Justo en ese momento, Yina Calderón —que se movilizaba en un vehículo— puso a sonar la canción que tiene preparada y allí se logró escuchar algunas de las frases del sencillo.

Qué respondió Ómar Geles a Yina Calderón

No pasó mucho tiempo para que el video de Calderón llegara a manos del artista vallenato, quien no dudó en responderle a la también DJ. Sin embargo, lo que al parecer ella desconocía era que Geles no era el autor original del tema mencionado, por lo que él no era el que debía concederle el permiso.

“Ay cómo pudiera poder decirte que ‘Una hoja en blanco es de mi autoría’. Esta canción es de un compositor que quiero mucho y de seguro es el único que me gana componiendo con esas letras tan bonitas que escribe”, escribió el artista en una publicación hecha en su cuenta de Instagram.

Qué sorpresa se llevó Yina Calderón

En la publicación que hizo la ex Protagonista de Novela le lanzó un dardo al cantante y compositor Wilfran Castillo, con quien hace unos meses tuvo un fuerte cruce por una canción que hizo ella y que posteriormente terminaron eliminado de YouTube.

“Necesito que me lo ayuden a localizar [a Ómar Geles] para que me diga que sí y no me salga como el otro que me dijo que sí y después de hizo bajar la canción”, dijo Yina Calderón.

Con lo que no contaba ella era que precisamente Castillo es el autor de ‘Hoja en Blanco’, por lo que el permiso debe pedírselo directamente a él. De hecho, el artista reaccionó irónicamente en sus redes teniendo en cuenta la controversia mencionada anteriormente.

“¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? No sé si reírme o ponerme a llorar. ¿Qué opinan? Le quedó hasta bien”, aseguró en un comentario que hizo en Instagram.

