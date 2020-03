“Se dice que la empresaria tendría una relación con un viejito millonario, un señor bien posicionado, que lo tendría bastante oculto, no puede presentarlo… Resulta que sería un hombre casado”, dijo ‘el Gordo’ Ariel en el programa, donde también sugirió que el supuesto novio le habría regalado a la exprotagonista, en 2016, “unos toretes o terneros” y “una camioneta”. Y, además, le tendría el perro a ella en su “finca en Tenjo [Cundinamarca]”.

Al escuchar la versión de Ariel, su compañera de set Elianis Garrido le dijo sobre la posibilidad de que Yina tenga un ‘sugar daddy’: “Yo esa historia no me la creo. Ella puede ser escandalosa, pero trabajadora sí es”. Y tenía razón, porque la misma exprotagonista negó la relación y aseguró que el hombre que mencionaron es el patrón de su papá, a quien ella ve como un padre.

“No me importa lo que me digan de mí, pero el chisme de un programa me parece fuera de tono, no solo hacia mí, sino hacia la familia y la esposa del patrón de mi papá. Mi papá trabaja con este señor hace 25 años. Siempre nos ha tratado como a unas hijas y yo miro al señor como un papá, porque le dio un trabajo a mi papá, […] Lo miro como al patrón de mi papá”, refutó Yina sobre la relación que le inventaron.