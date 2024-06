Yina Calderón es una mujer muy polémica, pero también es muy decidida cuando se propone trabajar en un proyecto. Además de ser creadora de contenido, logró aprender a manejar una consola y ha sido contratada en repetidas ocasiones para tocar como DJ de guaracha.

(Vea también: Yina Calderón, de nuevo contra Aída Victoria Merlano: “Cómo puede ser tan doble moral”)

Ahora se le metió en la cabeza la idea de que quiere participar en un reinado de belleza. Compartió un video en donde aparecía modelando en vestido de baño y mostrando todos sus atributos.

Varios seguidores se tomaron como broma la idea, teniendo en cuenta que Calderón ha tenido que pasar por varios procedimientos estéticos y hasta de reconstrucción, luego de su problema con los biopolímeros en la cola.

Sin embargo, llegó el momento de aclarar la situación y decidió compartir otro video en el que dijo que, a pesar de que no se lo tomó en serio al principio, decidió ponerse juiciosa con el proceso.

“Al principio hasta a mí me dio risa porque yo nunca me imaginé participar en este tipo de certámenes, pero se me está dando la oportunidad y me lo tomaré en serio. Yo siento que todo en la vida, lo que uno se proponga, lo va a conseguir”, afirmó Calderón.

(Vea también: Yina Calderón, en contra de Andrea Valdiri; le dijo que se veía “gordita” y la molestó)

Por ahora, no contó a quién estará representando ni cómo se llevará el concurso. Aseguró que también lo hace para que las mujeres se den cuenta de que los sueños se pueden cumplir.

Sin embargo, en redes sociales, algunos usuarios no tomaron la noticia en serio y se siguieron burlando de ella: “¿reina de qué perdón?, “¿Reina de dónde, mami, disculpe?”, “de lo único que serás reina, es del reino de los estúp…”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.