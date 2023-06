La influencer veracruzana, Yeri Mua, comentó en redes sociales que sufrió un fuerte golpe de calor; mismo que resultó por las fuertes temperaturas registras en los últimos días en el territorio mexicano, provocando la sorpresa en sus seguidores.

La conocida ‘Bratz Jarocha’ comentó que se encontraba en el baño de su casa, cuando de pronto comenzó a sentirse mal, esto la llevó a la preocupación y ella dedujo que se encontraba padeciendo un golpe de calor y esto contó.

Yeri Mua explicó por medio de una transmisión en vivo que realizó por medio de su cuenta de Facebook, que llegó a su casa y pasó al baño, en ese momento empezó a sentirse mal, la influencer comentó que comenzó a sudar.

Mientras sudaba en frio, la joven pensó que se podría desmayar, por lo que decidió irse acostar y ahí, aunque sentía mucho más calor, rápidamente comenzó a sentirse mejor. Esto llevó a que la joven pensará que se trató de un golpe de calor.

“Entonces yo creo que tuve un golpe de calor, o sea real, según yo eso es un golpe de calor, porque wey, ya como cuando ya me enfrié, cuando ya prendí el clima y todo ya me sentí mejor o sea literal como que el calor me hizo mucho daño”, expresó la influencer de origen veracruzano