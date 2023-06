La venta de boletos para los conciertos de Taylor Swift en México fue un éxito rotundo y a los pocos minutos de iniciada la venta para los fans, los accesos se agotaron completamente, hecho por el que muchos seguidores de la música de la artista, ya no pudieron alcanzar boletos y en busca de asistir a alguna de las presentaciones, ya se piensan la compra de un boleto a algún revendedor.

En México en los últimos años, la situación con respecto a la reventa de boletos se ha vuelto un tema especialmente importante para Ticketmaster, pues hay quien cree que la misma boletera está coludida en este negocio. Hay quien ya ha ofrecido accesos a los conciertos de la estadounidense por precios que llegan hasta los 100 mil pesos mexicanos, siendo que el boleto más costoso en precio normal no llegaba ni a los 20 mil, ante este hecho, Ticketmaster mandó un mensaje para dar más información.

Por medio de su Twitter, la compañía recordó a la comunidad que aún no existen boletos que se puedan vender, las fechas en las que podremos ir a imprimir nuestros tickets son las siguientes.

Boletos físicos: Desde el 3 de julio.

Boletos Ticketfast: Desde el 7 de agosto.

Boletos Ticketfast: 07 de agosto Aún no hay boletos emitidos. Evita caer en estafas de personas y plataformas. No compres fuera de… — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) June 13, 2023

¿Cómo fue la venta de boletos para los conciertos de México?

Ticketmaster implementó una nueva estrategia para evitar la reventa de boletos y que gran mayoría de los fans de la artista pudieran verla; fue entonces que por medio de un registro, los fans tenían que esperar un código en sus correos electrónicos, este código sería fundamental y les daría la oportunidad de comprar sus tickets.

El registro era gratuito y solo debíamos esperar a tener un poco de suerte, también se limitó la venta de boletos a solo cuatro por persona, aun así, hay personas que ya están ofreciendo los boletos por precios exorbitantes y como bien menciona Ticketmaster, aunque esta no sea una práctica bien vista, en estos momentos no pueden vender boletos, puesto que aún no hay boletos que vender.

The Eras Tour tiene contempladas cuatro fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México, desde el 24 y hasta el 27 de agosto, la famosa interprete estadounidense viene después de tantos años que la estuvieron esperando sus fans y todo apunta, a que serán presentaciones increíbles.