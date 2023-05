“Ella no está haciendo nada”, fue lo que le gritó Taylor Swift a uno de los hombres encargados de la seguridad durante su concierto en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, al darse cuenta de que este sujeto estaba violentando a una de su ‘Swifties’ (nombre del fandom de la artista).

El concierto, que reunió a miles de sus fanáticos, incluso fuera del estadio, transcurría con normalidad hasta cuando la artista se percató de que había un guardia empujando a una mujer. De acuerdo con Briana Layfield, una de las asistentes al evento y quien compartió un video del incidente en sus redes sociales, el guarda estaba siendo hostil con los asistentes y empujó a la fanática que se subió a la barricada para poder grabar a la artista.

Swift se encontraba interpretando ‘Bad Blood’, canción que lanzó en 2014, cuando su expresión de felicidad cambió por una de ira e indignación y a través del micrófono le dijo al guarda: “Ella no estaba haciendo nada… Oye, detente”.

En ese instante, otros miembros del cuerpo de seguridad se llevaron al hombre, según contó Briana, quien agradeció a Swift por defender a la mujer.

Luego de que se viralizara el video, se conoció la identidad de la fanática que fue víctima de las agresiones. La mujer se llama Caitlin Gabell y a través de un video publicado en la cuenta de TikTok de una de sus amigas, contó lo sucedido.

“Básicamente, el guardia había estado acosando a nuestro grupo toda la noche, no dejaba de decirnos que no tocáramos la baranda, cada vez que hacíamos algo, él estaba encima de nosotros, estábamos bailando y divirtiéndonos y no le gustó”. Asimismo, la mujer comentó que la escoltaron y le ofrecieron boletos gratis para el próximo concierto en la ciudad, que tuvo lugar este domingo 14 de mayo.