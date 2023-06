La venta para los boletos de Taylor Swift en la Ciudad de México ya ha iniciado y es mucha la emoción de los fans de poder ver a la cantante estadounidense interpretando sus mejores éxitos; esto, debido a que ya inició la venta de algunos paquetes VIP con extras que seguro a más de uno gustaran.

Estos paquetes solo se ofrecen para las zonas más cotizadas del Foro Sol como lo son Platino A, Platino B, Platino C, Verde A, Naranja A y General B. Es gracias a Ticketmaster que ya tenemos información de que es lo que incluyen estos paquetes y por supuesto, los precios.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023