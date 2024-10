Por: LA PATRIA

La historia ocurrió en Medellín. Narró en su video pódcast llamado ‘Camino al Éxito’, en el que comparte experiencias, algo que le pasó ante la confusión del nombre de un hotel, lo que no le permitió acudir a un concierto para el que había sido contratado.

“Venía muy cansado, cantaba en Medellín en un concierto, y siempre me quedaba en un hotel del que no vamos a mencionar el nombre. Y resulta que ese día la reserva me la hicieron en un hotel que se llamaba exactamente de la misma forma, pero solo le cambiaba una palabra. Llegué al que me reservaron y me acosté a dormir”, explicó.

Estaba tan agotado, que tomó la decisión de descansar en el hotel en el que se hallaba. Después de un par de horas logró despertarse gracias al sonido que emitía su celular. Expresó que toma valeriana para dormir.

Al estar durmiendo, no se percató de que, en realidad, estaba en otro lugar al que debía. Se despertó una hora antes de que cerrarán el lugar en donde debía presentarse.

Yeison Jiménez dice si fue secuestrado

“Siempre me tomaba valeriana o alguna vaina para descansar y a mí siempre me despiertan, pero resulta que me despierto a la 1:30 a. m. y yo sabía que ese negocio lo cerraban a las 2:30 a. m. Me dije, ¿qué pasó?, ¿por qué no me han despertado?, ¿qué pasó con el concierto?”.

Yeison era buscado por las autoridades. Según afirmó, tenía alrededor de 70 llamadas en su celular y muchas personas creían que había sido secuestrado, dado que su propio equipo se encontraba en otro hotel buscando alguna razón de él.

“Cuando prendo el teléfono, porque siempre lo apago, tenía 70 llamadas perdidas y me estaba buscando la Policía. Dijeron que me habían secuestrado“.

La única solución que encontró en ese momento fue dirigirse por su propia cuenta al espacio en donde se presentaría, para cantar el tiempo que le fuera posible y así compartir con sus seguidores: “Sin bañarme, me tocó ponerme la ropa, echarme agua en la cara y llegar a cantar”.

