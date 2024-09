Por: Canal Uno

Laura Acuñaes uno de los talentos colombianos más reconocidos y polémicos de nuestro país. Recordada como presentadora de diferentes formatos, Acuña ha consolidado una exitosa carrera a lo largo de su vida.

Por eso, son muchas las experiencias que la presentadora ha padecido en carne propia; rumores, críticas y hasta señalamientos, son los que Laura Acuña ha logrado sortear en sus más de 30 años de carrera.

Sin embargo, para Laura Acuña, hay un tema bastante delicado con el que no ha encontrado la forma de manejar; el acoso.

Así es, un acoso del cual ha sido víctima Laura Acuña en dos oportunidades de su vida. La primera fue con una joven que se “enamoró” de ella. Según Laura Acuña, los escándalos en la puerta del canal, los regalos, las molestias y reclamos de la joven duraron 2 años. Hecho que obligó a la presentadora a tener un esquema de seguridad.

No obstante, y después de este amargo episodio. Laura Acuña vuelve a ser víctima de esta obsesión.

Resulta que, en la actualidad, la presentadora está siendo acosada por un sujeto que la “persigue” a todas partes. Según Acuña… “Es un personaje que siempre aparece en el lugar donde estoy. Sea un evento, haciendo mercado o donde sea, este tipo me acosa. Confieso que me da miedo”. Según Laura, cuando lo ve, su estabilidad emocional se afecta de extremadamente.

Además, al describirlo, Laura fue clara con los detalles … “Es un personaje que no es viejo, es maduro. Lo que pasa es que siento que no está bien, él tiene algo. Me da mucho susto, me produce una cosa fea que nadie más me produce”:

