Hoy martes 17 de septiembre la secretaria del Interior de Manizales, Paula Sánchez, habló en LA PATRIA Radio (1540 AM) sobre las denuncias ciudadanas de posible sobrecupo en el concierto del caldense Yeison Jiménez, el sábado, en la Plaza de Toros de Manizales.

“Salí del Palogrande y me fui para la Plaza. Ese mismo día abrimos un proceso administrativo porque a todas luces hubo un sobreaforo. La UGR planteó 9.300 puestos con boletería, en gradas, y evidentemente eso no pasó. Cuando fui eran unas mil personas por fuera, con boleta y no había dónde ubicarlas. Por eso, para evitar alteración del orden público, se habilitó a lado y lado de la tarima y de la pantalla. Tocó mover algunos elementos”, expresó.