Aunque en el pasado recurrió a una ayuda estética, el artista ha estado enfocado en cuidarse, sobre todo con la alimentación, durante la cuarentena por el coronavirus.

“Nunca he sido gordo, pero sí he bajado como cuatro kilos y medio. Estoy a punta de avena, una galletica integral, cinco huevos diarios, mucho pollo, muchas verduras”, reveló el intérprete de música popular en el programa.

En la conversación, Yeison además dijo que en el aislamiento anda haciendo ejercicio, pues es una inversión en él.

“Siento que me estoy dedicando tiempo para mí; tiempo que no había tenido. Alguien me dijo hace poco: ‘Yeison, eso también es invertir, es invertirte en ti’. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, estoy invirtiendo en mí, en mi físico; ¡he cambiado muchísimo!”, puntualizó.

Las declaraciones del cantante se pudieron escuchar en la señal en vivo de Caracol Televisión, pasadas las nueve de la mañana de este martes.