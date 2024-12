Georgina Lulú Guillermo Díaz, conocida artísticamente como Yailín la más viral, sorprendió a sus seguidores este martes 17 de diciembre con una serie de historias en Instagram en las que se regó en prosa contra su expareja, el cantante Anuel AA.

Y es que, así como ha ocurrido en anteriores oportunidades, la rapera le sacó en cara al artista puertorriqueño el incumplimiento de obligaciones con su hija Cattleya, a quien al parecer tiene en el olvido.

De acuerdo con la cantante dominicana, hace unos días el cantante le envió una serie de mensajes por WhatsApp, en los que le declaró su amor y se excusó por no estar con la hija que tuvo con ella.

Acá, algunos de los chats que compartió:

🚨 YAILIN comparte capturas de WhatsApp con ANUEL pic.twitter.com/OZ3LwQESrU — willy (@ELHOMBREW) December 17, 2024

Ante esto, y con evidente molestia, Yailin decidió poner unas frases en las que expuso la situación que vive con el reguetonero.

“Mucha cadena y mucha vaina, ¿y la manutención de tu hija para cuándo? Qué vergüenza”, escribió en una historia de Instagram.

Pero allí no quedó todo, pues se metió con la faceta que suele mostrar el artista en sus publicaciones y en las canciones en las que suele colaborar.

“Mucha película, mucha cadena, el más gánster en las redes y no mantiene a su hija. Eso no es de gánster. Y no me hagas publicar lo que ya sabes, que estoy loca, que me respondas para atrás— Vamos, te espero”, agregó.

Y es que, de acuerdo con lo que dio a entender la rapera, Anuel AA no firmó unos papeles para que ella pudiera viajar con su hija, Cattleya, de un año.

