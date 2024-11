Por: Caracol Televisión

‘Yailin La Más Viral’ vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de que se viralizara un video en las redes sociales en el que se le observa protagonizando una pelea mientras disfrutaba de un partido profesional de baloncesto en Santo Domingo (República Dominicana). Las reacciones por parte de los usuarios de internet no se han hecho esperar, pues muchos afirman que la violencia nunca es la forma correcta para enfrentar un problema.

Tildan de agresiva a ‘Yailin’

En el clip se logra ver el instante exacto en el que la joven se encuentra disfrutando del juego en compañía de algunos amigos; sin embargo, lo que en realidad llama la atención es cuando la mujer se levanta de un momento a otro de su asiento en dirección a otra asistente al evento para mostrarle su molestia, al parecer, porque la estaba insultando. Posteriormente, la intérprete de temas como ‘Del kilo’, ‘Si tú me busca’, ‘Mía’ y ‘Soy mamá’ le propina un duro golpe que deja a las personas a su alrededor completamente sorprendidas.

Este gesto ha dado mucho de qué hablar en toda la red, ya que hay quienes la defienden argumentando que ningún artista debe soportar los desplantes de sus fanáticos, mientras que otros señalan que debería ser un poco más controlada en estas situaciones ahora que es mamá, agregando que su hija Cattleya podría tomar como referencia su comportamiento y replicarlo en otras situaciones de su vida.

“No sabe cómo hacerse notar”, “sí es problemática”, “sin miedo a nada, me encantan las mujeres así”, “todavía no ha salido del barrio”, “no me extraña de ella”, son unos cuántos de los mensajes que le han dejado.

Por lo pronto, ‘Yailin La Más Viral’ no se ha pronunciado sobre el tema; no obstante, sí ha dejado ver en su perfil oficial de Instagram, donde recoge más de once millones de seguidores, que está más enfocada que nunca en su bebé y en producir música porque está de lanzamiento musical con su canción ‘Bing bong’, cuyo videoclip en YouTube reúne más de 600 mil vistas y cerca de 12 mil comentarios.

