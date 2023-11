Luego de la polémica demanda que interpuso el guacharaquero Kennel Yanci, actual líder del grupo vallenato Kvrass, en contra de Yader Romero, exvocalista de dicha agrupación, las redes sociales se han inundado de comentarios y bromas en torno al nombre del conjunto vallenato.

Yader Romero, a través de un video en Instagram, expuso la demanda que le había llegado a su casa y en su declaración sostuvo que los empresarios que lo contrataban para realizar presentaciones lo anunciaban como un “ExKvrass” puesto que él había pertenecido a ese grupo y no a otro. “Obvio porque yo vengo es de Kvrass, yo no vengo ni de Menudo, yo no vengo de RBD, vengo es de Kvrass”, aseguró.

Para darle color a la polémica, Yader Romeo publicó otro video en su cuenta de Instagram y en el clip aparece junto a su compañero de fórmula, el acordeonero Luis Campillo, quién también hacía parte de la agrupación Kvrass, con micrófono en mano y corbatas rojas frente al público se presentaron como los ex-RBD. “Soy Yader Romero y Luis Campillo, y somos los ex-RBD. El que obra bien, le va bien”, exclamó mientras el público saltaba, cantaba y bailaba la canción ‘Pa’ la calle’.

