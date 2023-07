Pelé murió el 29 de diciembre de 2022, pero aún siguen saliendo a la luz “secretos” sobre algunos pasajes de la vida del astro brasileño, que es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

(Vea también: Leyenda del Deportivo Cali tuvo serios problemas de drogadicción y terminó en la calle)

Primero dijeron que tenía una hija que no era reconocida, por lo que ella tendría que entrar en la repartición de los bienes que dejó como herencia el exfutbolista. Ahora salió a la luz un nuevo “escándalo” de la vida de Pelé que deja en evidencia una faceta que no se le conocía: la de un hombre infiel.

Este mes, la cadena Globloplay estrenará un documental llamado Xuxa, en el que la famosa presentadora brasileña, que tiene 60 años y fue novia de Pelé cuando tenía 17, cuenta algunos detalles sobre la relación que sostuvo con el futbolista. En el film, la reconocida mujer trata de aclarar algunos estigmas que hubo en su momento sobre el amorío que tuvo con Edson Arantes Do Nascimento.

¿Qué cuenta en el documental?

La presentadora de programas infantiles, que fue muy famosa entre las décadas del 80 y 90 en toda América Latina, habla de su vida en ese documental autobiográfico, y cómo no podía ser de otra manera, en uno de los apartados cuenta cómo fue su relación con la estrella brasileña, que jugó de manera profesional entre finales de la década del 50 e inicios de la del 70.

“Yo era considerada un símbolo y, en realidad, era virgen. No me sentía cómoda en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que eso implica. Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue extraño, no fue grandioso. Sucedió en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”, confesó la mujer, que es de tez blanca y cabello rubio.

La artista, cuyo nombre de pila es Maria da Graça Xuxa Meneghel, aseguró que en el momento en que empezó a tener intimidad con el futbolista, que cuando empezaron la relación era 22 años mayor (tenía 39 y la presentadora 17), fue raro porque Pelé no podía creer que ella no hubiese tenido otras experiencias sexuales.

AGORA!

Eliana, Xuxa e Angélica estarão juntas no palco do "Criança Esperança 2023" #JornalNacional | #CriançaEsperança pic.twitter.com/SxCiW3VUmm — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 14, 2023

“Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debería ser”, agregó la mujer. Eso, al parecer, habría llevado a que el futbolista le propusiera a Xuxa que tuvieran una relación abierta. Ella aceptó, pero no entendía bien a qué se refería

Luego se dio cuenta de que el exfutbolista salía con otras muchachas. El mismo Pelé fue quien le contó. Él le decía a Xuxa que las mujeres le coqueteaban, pero que cada vez que estaba intimando con ellas, pensaba en la presentadora.

“Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía porque era Pelé. Y como era mi primer hombre, no podía compararlo con nadie más para darme cuenta de que eso no era saludable”, agregó la celebridad brasileña.

La relación entre el astro del fútbol brasileño y la actriz duró seis años. Sin embargo, por la diferencia de edad que había ellos, siempre dijeron ante la opinión pública, que cuestionaba mucho a la mujer por presuntamente querer ganar fama, que eran amigos.

(Lea también: Pelé dejó a su viuda el 30 % de su patrimonio y menciona en testamento a posible hija)

¿Cómo se conocieron Xuxa y Pelé?

Xuxa dijo que conoció a Pelé en una sesión de fotos para la portada de una revista. “En el lugar había cuatro modelos: Luiza, Marcia Brito, yo, y supuestamente una mujer negra, pero él no lo quería. En ese momento, pusieron a Miss Brasil, que venía de Brasilia. En la foto, salí de frente a él”, recordó Xuxa.

No Jornal Nacional, Xuxa anuncia que levará Eliana e Angélica para o Criança Esperança. Essa é a primeira vez que as loiras estarão juntas na televisão.pic.twitter.com/mN5COP2a7h — PAN (@forumpandlr) July 14, 2023

En ese momento no le paró muchas bolas al exfutbolista. Ella consideraba que era muy mayor. Sin embargo, Pelé la invitó a cenar. Ella le dijo que no podía porque era menor de edad y vivía lejos. Sin embargo el exfutbolista llamó a la casa, habló con el papá, quien al final aceptó. Después de eso fue la primera cita y surgió la relación entre la presentadora y Edson Arantes Do Nascimento.