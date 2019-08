green

Caracol Televisión anunció esta semana que todos los capítulos estarán disponibles en su plataforma de Internet Caracol Play.

De hecho la asociación de la serie con la hora del almuerzo no es solo un mito. El propio canal reconoce que es así:

“¿Quién no almorzó viendo el sufrimiento de Charlie por mantener a su familia unida o los incontables amores de Daniela Franco?”

Karoll Márquez, Ana Victoria Beltrán, Manolo Cardona, Lina Tejeiro, Diego Cadavid, Sebastián Vega, Sebastián Martínez y Johanna Fadul, son algunos de los actores que el canal destaca por su participación en el seriado.

Esta vez no es broma, pues Netflix había jugado en un día de los inocentes con el regreso de la serie para la plataforma, pero no pasó de una chanza que no dejó de asombrar a algunos incautos: