Por eso, varios quisieran saber el contenido y el mismo cantante de ‘Yo quisiera’ y ‘Ya me enteré’ los sacó de la duda.

El intérprete mexicano aseguró, en una declaración para Caracol TV, que el tema de sus notas no solo fue durante las audiciones.

(Vea también: Qué pasó con ‘JuanSe’, ganador de ‘La voz kids’ 2018, y cómo luce hoy)

“Dependiendo en qué etapa estamos anoto diferentes cosas”, manifestó el famoso, que en el pasado tuvo una relación con una actriz a la que adora.

“Por ejemplo, en las audiciones a ciegas escribo el nombre del concursante, de dónde viene y cuántos años tiene. También enumero cuántas personas vamos escuchando cada día y hago una anotación de con cuál entrenador se quedó el participante o si se fue”, comentó el líder de Reik.

Y agregó: “Me gusta también escribir lo que voy viendo en la presentación y lo que quiero decirles cuando finalicen, para que no se me olvide ningún comentario que les quiera hacer. Vemos muchos participantes, y mientras los conocemos bien, anoto los nombres para poder dirigirme a ellos y que haya una conexión al momento de hablarles”.