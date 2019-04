Así lo expresó en medio de su improvisada presentación, que significa su primera actuación en vivo desde hace dos años, aproximadamente.

“No he estado en el escenario por dos años […] No sabía que estaría en tarima esta noche. Absolutamente ni idea”, dijo el artista canadiense, mientras Grande añadía que era una “historia verdadera” la que contaba su colega.

Además de agradecer al público, Justin Bieber aseguró que un nuevo álbum viene pronto, contrario a lo que había dicho en días pasados sobre el tema, refiriéndose al frecuente pedido de sus fans de nueva nueva música.

La aparición de Justin Bieber en Coachella se da en medio del tratamiento al que se somete el cantante hace semanas, para tratar problemas de depresión y otros asuntos sobre su salud mental.

Fan taken video of Justin performing 'Sorry' with Ariana Grande at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California. (April 21) pic.twitter.com/Xk22cpZzRb — Bieber-news (@yourbiebernews) April 22, 2019

Another video of Justin performing 'Sorry' with Ariana Grande at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California. (April 21) pic.twitter.com/0gfCbEb5nr — Bieber-news (@yourbiebernews) April 22, 2019