Así lo reiteró en un nuevo mensaje que subió a su cuenta de Instagram, en donde escribió para responder a la solicitud de cientos de seguidores que le piden nueva música: “Hice giras toda mi adolescencia y el inicio de mis 20. Me di cuenta, así como ustedes probablemente vieron, que estaba infeliz en el último ‘tour’ y yo no merezco eso. Ustedes no merecen eso”, expresó el cantante al lado de una fotografía en la que solo se ve su cuerpo.

“Ustedes pagan dinero para ir a ver un show enérgico y divertido, y yo estaba incapacitado emocionalmente para darles eso al final de la gira”, añadió el artista de éxitos como ‘Sorry’ y ‘Where Are U Now’.

Sobre la posibilidad de un nuevo álbum pronto, Justin aseguró que, como ya se sabe, está “muy enfocado en reparar algunos de los problemas más arraigados que tengo, como la mayoría de nosotros, para no desmoronarme y poder mantener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser”, seguramente en la casa que compró recientemente en Los Ángeles.

El cantante canadiense, que hace poco se casó con la modelo Hailey Baldwin, aseguró que aunque la música es muy importante para él, “nada está primero que mi familia y mi salud”.

De todas formas, Justin Bieber dio un parte de tranquilidad a sus fans y dijo que regresará con un disco lo más pronto posible.