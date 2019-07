En dicho video, que tiene una duración de 19 segundos, se puede ver a una seguidora interpretando ‘Condor herido’, reconocida canción de Diomedes, junto a Elder en una tarima.

No obstante, cuando la señora canta “pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño”, aprovecha que el artista está desprevenido y le coge los genitales mientras lo mira fijamente.

Seguido a esto, Díaz le arrebata el micrófono y dice: “por eso digo”, con una notable expresión de sorpresa, por el desconcertante acto de la fanática en un concierto junto a su formula musical Rolando Ochoa.

La grabación, que fue compartida en un canal de YouTube dedicada a contar chismes de artistas vallenatos, la mostramos a continuación, y algunas fotografías de Elder Dayán Díaz: