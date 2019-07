View this post on Instagram

Tranquilos el maestro Dario Gomez el Rey del Despecho esta llegando a, Medellin hoy a celebrar los cumpleaños de su segunda nieta. No estuvo detenido en Pasto porque no lo dejaron subir al avion pasado de tragos. La Policia lo consintio dándole caldito y llevandolo a dormir el guayabo. Eso si se le fue la mano en el vocabulario. De resto todo bien