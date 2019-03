“Pobre bebé todo zambullido”, “no se me hace que levantar esos pies así de fuerte con bebé a bordo”, “pobre bebé con tanto esfuerzo, qué sentirá con tanto movimiento 😢 […] si yo fuera tú, practicaba natación, ir a caminar, en fin, rutinas de deporte que le sirven tanto a ti como al bebé” y “me muero del susto, así sea con autorización médica. Es un momento único, el ser mamá, tienes un cuerpazo, no creo que sea necesario tanto esfuerzo” fueron unos de los comentarios de usuarios de Instagram en el video que subió la famosa, con un post donde asemejó su figura con la de un corrector.

No obstante, la mayoría de mensajes fueron elogiando a Melina y apoyándola con su rutina. Es más, algunas mujeres señalaron que durante su estado de gestación también practicaron boxeo y no les pasó nada, mientras unas más contaron historias de deportistas que hicieron más ejercicio que la presentadora durante el embarazo y sus hijos están saludables.

“A mí me encanta que hagas deporte en tu estado. He visto cómo fisiculturistas hacen aún más que tú y traen niños sanos al mundo”, “una mamita muy fitness”, “Salvador va a salir amando el gym”, “el ejercicio le hace bien al bebito”, “estar en embarazo no es estar tirada en una cama, incluso, el ejercicio le va ayudar demasiado en el parto y a recuperar su cuerpo”, y “yo también boxeaba embarazada, Meli, es lo más relajante y estimulante que hay”, manifestaron.

Aparte de eso, a Melina le escribieron frases relacionadas con la comparación que hizo, varios fans se burlaron de ella y de ellos mismos.

Por ejemplo, una mujer expresó: “Ella dice que parece un liquid paper porque está embarazada, jajaja, y se ve divina […] Nosotras, entonces, somos unas boas cuando se comen un ternero 😂”.

Aquí el video de Melina boxeando y después algunos de los comentarios que le han dejado.