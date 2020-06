Ahora está circulando la versión, en otro en vivo, de lo que pasó entre las dos controvertidas mujeres luego del beso.

“Después me dio una cachetada, se fue rebrava, yo estoy que la llamo y no me contesta. Realmente la cagué, mari%$; la besé”, aseguró Yina Calderón, mientras su compañera no ha dicho nada.